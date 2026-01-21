Descente aux flambeaux (sous réserve d’enneigement)

Station de ski Font d’Urle Chaud Clapier Bouvante Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-10 18:00:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-12

Rendez vous devant l’école de ski, vin chaud et boissons offertes. Pour les enfants descente avec des flambeaux lumineux et les adultes peuvent prendre des torches réelles.

.

Station de ski Font d’Urle Chaud Clapier Bouvante 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 36 36 01 henri.desfonds@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meeting in front of the ski school, mulled wine and drinks offered. For children downhill with torches and adults can take real torches.

L’événement Descente aux flambeaux (sous réserve d’enneigement) Bouvante a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Vercors Drôme