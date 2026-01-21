Descente aux flambeaux (sous réserve d’enneigement) Saint-Agnan-en-Vercors
Descente aux flambeaux (sous réserve d’enneigement) Saint-Agnan-en-Vercors samedi 7 février 2026.
Descente aux flambeaux (sous réserve d’enneigement)
Station du Col de Rousset Saint-Agnan-en-Vercors Drôme
Début : Jeudi 2026-02-07 18:30:00
fin : 2026-03-10 19:30:00
2026-02-07 2026-02-10
Station du Col de Rousset descente des enfants à partir de 18h30, suivie à 19h de la descente des moniteurs qui s’appliqueront à vous dessiner un joli serpentin…
Vin chaud et boissons chaudes offertes !
Station du Col de Rousset Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 25 50
English :
Col de Rousset station: children’s descent from 6.30 pm, followed at 7 pm by the descent of the instructors who will try to draw you a pretty serpentine..
Mulled wine and hot drinks offered !
