Descente aux flambeaux (sous réserve d’enneigement) Saint-Agnan-en-Vercors

Descente aux flambeaux (sous réserve d’enneigement)

Station du Col de Rousset Saint-Agnan-en-Vercors Drôme

Début : Jeudi 2026-02-07 18:30:00

fin : 2026-03-10 19:30:00

2026-02-07 2026-02-10

Station du Col de Rousset descente des enfants à partir de 18h30, suivie à 19h de la descente des moniteurs qui s’appliqueront à vous dessiner un joli serpentin…

Vin chaud et boissons chaudes offertes !

Station du Col de Rousset Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 25 50

English :

Col de Rousset station: children’s descent from 6.30 pm, followed at 7 pm by the descent of the instructors who will try to draw you a pretty serpentine..

Mulled wine and hot drinks offered !

