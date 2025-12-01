Descente aux Lampions au profit de l’AFSA Rdv. au téleski Turon 1 Bagnères-de-Bigorre

Descente aux Lampions au profit de l’AFSA

Rdv. au téleski Turon 1 LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-25 18:00:00

fin : 2025-12-25

2025-12-25

Ouvert à tous (être capable de descendre la piste du Turon) Animation en soutien aux enfants souffrants de la maladie du SAMA

Réservation fortement conseillée Au bureau de l’école de ski ESI

Nombre de places limité réservation obligatoire au comptoir ou par téléphone 06 36 23 98 01 info@esi-tourmalet.com 10 boulevard du Pic du Midi 65200 LA MONGIE .

Rdv. au téleski Turon 1 LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 36 23 98 01 info@esi-tourmalet.com

English :

Open to all (must be able to ski down the Turon piste) Event in support of children suffering from SAMA disease

Reservations strongly advised At the ESI ski school office

German :

Offen für alle (in der Lage sein, die Turon-Piste hinunterzufahren) Animation zur Unterstützung von Kindern, die an der SAMA-Krankheit leiden

Reservierung dringend empfohlen Im Büro der ESI-Skischule

Italiano :

Aperta a tutti (è necessario essere in grado di sciare sulla pista Turon) Evento a sostegno dei bambini affetti dalla malattia SAMA

Si consiglia vivamente la prenotazione Presso l’ufficio della scuola di sci ESI

Espanol :

Abierto a todos (deben ser capaces de esquiar por la pista de Turón) Evento en apoyo de los niños que sufren de la enfermedad SAMA

Se recomienda encarecidamente reservar En la oficina de la escuela de esquí ESI

