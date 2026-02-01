Descente aux lampions spéciale événement solidaire Les P’tits Flambeaux

Front de neige Aussois Savoie

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-19 18:40:00

fin : 2026-02-20

2026-02-19 2026-02-20

Participez à la 3ème édition de la journée de la montagne solidaire Les P’tits Flambeaux les ESF de tout le pays organisent une descente aux lampions au profit d’associations pour l’enfance en montagne. En vente à l’ESF et à la buvette du ski-club.

Front de neige Aussois 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 37 13 info@esf-aussois.com

English : Special lantern-lighting event: Les P’tits Flambeaux

Take part in the 3rd ‘Les P’tits Flambeaux’ mountain solidarity day: ESFs from all over the country are organising a lantern-lit descent in aid of associations for children in the mountains. On sale at the ESF and at the ski-club refreshment bar.

L’événement Descente aux lampions spéciale événement solidaire Les P’tits Flambeaux Aussois a été mis à jour le 2026-02-09 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme