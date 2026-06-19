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Descente canoë Bremoncourt Glère Montancy

Descente canoë Bremoncourt Glère Montancy vendredi 3 juillet 2026.

Adresse
Bremoncourt
Ville
25190 Montancy
Département
Doubs
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif
23 23 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montancy

Descente canoë Bremoncourt Glère

Bremoncourt Montancy Doubs

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:30:00
fin : 2026-08-28 17:30:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Embarquez pour une sortie canoë sur le Doubs de Bremoncourt à Glère, avec les conseils avisés d’un moniteur qui vous accompagne tout au long de la descente. Réservation obligatoire avant la veille 17h.   .

Bremoncourt Montancy 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 96 58 00 

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English : Descente canoë Bremoncourt Glère

L’événement Descente canoë Bremoncourt Glère Montancy a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER