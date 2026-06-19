Descente canoë Bremoncourt Glère Montancy
Descente canoë Bremoncourt Glère Montancy vendredi 3 juillet 2026.
Montancy
Descente canoë Bremoncourt Glère
Bremoncourt Montancy Doubs
Tarif : 23 – 23 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:30:00
fin : 2026-08-28 17:30:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Embarquez pour une sortie canoë sur le Doubs de Bremoncourt à Glère, avec les conseils avisés d’un moniteur qui vous accompagne tout au long de la descente. Réservation obligatoire avant la veille 17h. .
Bremoncourt Montancy 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 96 58 00
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English : Descente canoë Bremoncourt Glère
L’événement Descente canoë Bremoncourt Glère Montancy a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER