Montancy

Descente canoë Bremoncourt Glère

Bremoncourt Montancy Doubs

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:30:00

fin : 2026-08-28 17:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Embarquez pour une sortie canoë sur le Doubs de Bremoncourt à Glère, avec les conseils avisés d’un moniteur qui vous accompagne tout au long de la descente. Réservation obligatoire avant la veille 17h. .

Bremoncourt Montancy 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 96 58 00

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English : Descente canoë Bremoncourt Glère

L’événement Descente canoë Bremoncourt Glère Montancy a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER