Soulce-Cernay

Descente canoë Soulce Cernay-Saint-Hippolyte

Pont Soulce-Cernay Doubs

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-08-01 17:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-14 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-25 2026-07-27 2026-08-01 2026-08-04 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-29

Embarquez pour une sortie canoë sur le Doubs de Soulce-Cernay à Saint-Hippolyte, avec les conseils avisés d’un moniteur qui vous accompagne tout au long de la descente. Réservation obligatoire avant la veille 17h. .

Pont Soulce-Cernay 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 96 58 00

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English : Descente canoë Soulce Cernay-Saint-Hippolyte

L’événement Descente canoë Soulce Cernay-Saint-Hippolyte Soulce-Cernay a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER