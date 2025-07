Descente commentée en canoë kayak Club de Canoe Kayak Dole

Descente commentée en canoë kayak Club de Canoe Kayak Dole vendredi 18 juillet 2025.

Club de Canoe Kayak 1 Rue du Général Bethouart Dole Jura

Tarif : 20 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-07-18 18:00:00

fin : 2025-07-18 21:30:00

2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08

Pour le 18 juillet et le 1 août

Lors de cette balade, vous aurez l’occasion de frôler une réserve d’oiseaux, la corne des épissiers , ainsi que d’admirer le panorama de la ville de Dole vu de l’eau. Vous passerez deux petits barrages, « les bains » où la retenue d’eau vient alimenter le canal, et « l’arche » où se trouvent les vestiges de l’ancien pont.

Pour le 25 juillet et le 8 août (rendez-vous à 18h30)

Au départ du club de canoë, le tour de la libellule est une boucle qui emprunte le Doubs et canal du Rhône au Rhin. Lors de cette balade, vous aurez l’occasion d’admirer la ville vue du canal et vous franchirez deux petits barrages, « les bains » où la retenue d’eau vient alimenter le canal, et « l’arche » où se trouvent les vestiges de l’ancien pont.

Pot de l’amitié à base de produits locaux à l’arrivée.

Distance 6 Km environ. Durée 3h environ. 6 à 14 participants

RDV Club de canoë kayak, 1 rue du général Béthouart Transport organisé par le club .

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

