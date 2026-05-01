Descente dans le Creux Percé RDV au parking à l’intersection du chemin blanc et du chemin pédestre qui conduit au Creux Percé Pasques

Pasques

Descente dans le Creux Percé

RDV au parking à l’intersection du chemin blanc et du chemin pédestre qui conduit au Creux Percé Abîme du Creux Percé Pasques Côte-d’Or

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:30:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez vous initier à la spéléologie lors d’une sortie exceptionnelle encadrée par le Spéléo club de Dijon.

La sortie permettra aux visiteurs de descendre au fond de l’abîme du Creux Percé, patrimoine géologique de la commune de Pasques et cavité emblématique de la Côte d’Or.

Le Creux Percé est un gouffre d’effondrement en cône inversé d’environ 60 m de profondeur et d’une circonférence allant de 35 à 25m à la surface. Ce gouffre est avant tout connu par les spéléologues. Son exploration et celle de ses réseaux latéraux a commencé dès le XIXe siècle. Ce lieu a longtemps été une glacière naturelle avec un fond aux températures négatives, même en été.

Merci de prendre note des conditions de cette animation

Limité à 6 personnes inscrites pour des raisons d’encadrement et de sécurité.

L’inscription est obligatoire et indispensable.

Durée 4h00.

Le RDV est donné au parking à l’intersection du chemin blanc et du chemin pédestre qui conduit au Creux Percé (privilégier le covoiturage, parking réduit).

Les participants seront encadrés en toute sécurité et couverts par l’assurance de la Fédération française de spéléologie.

Il est nécessaire d’être en bonne forme physique.

Prévoir un vêtement polaire, pantalon et chaussures de randonnée/bottes, paire de gants de bricolage/jardinage indispensables.

Tarif 50€/personne, interdit aux mineurs. .

RDV au parking à l’intersection du chemin blanc et du chemin pédestre qui conduit au Creux Percé Abîme du Creux Percé Pasques 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30 office.tourisme@ouche-montagne.fr

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English : Descente dans le Creux Percé

L’événement Descente dans le Creux Percé Pasques a été mis à jour le 2026-03-30 par OT Ouche et Montagne