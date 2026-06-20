DESCENTE DE CAISSES A SAVON Poujols
DESCENTE DE CAISSES A SAVON Poujols samedi 11 juillet 2026.
Poujols
DESCENTE DE CAISSES A SAVON
Place de la Mairie Poujols Hérault
Tarif : – – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
1ère Descente de Caisses à Savon de Poujols
1ère Descente de Caisses à Savon de Poujols !
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !
L’Amicale de Poujols vous donne rendez-vous pour un événement festif, convivial et complètement déjanté
Samedi 11 juillet 2026 à Poujols (Hérault)
Au programme
Course de caisses à savon sur un parcours plein de sensations
Exposition de vieux tracteurs, véhicules anciens et mobylettes
Animations pour petits et grands
Restauration et buvette sur place midi et soir
Ambiance festive tout au long de la journée
Pilotes, bricoleurs, passionnés et amateurs de défis C’est le moment de sortir vos plus beaux bolides et de rejoindre l’aventure !
Pour participer
Le règlement, la décharge de responsabilité et la fiche d’inscription sont disponibles auprès de l’organisation.
Une même caisse à savon peut être utilisée par plusieurs équipages.
Chaque équipage doit toutefois déposer un dossier d’inscription distinct.
Une attestation d’assurance est obligatoire pour chaque membre de l’équipage.
Envoyez votre dossier complet avant le 10 juillet 2026 à crouzet-roland@orange.fr
Renseignements, inscriptions ou exposition de véhicules Roland 06 82 01 96 64
Spectateurs, familles et amis Venez nombreux encourager les pilotes et profiter d’une belle journée d’été au cœur du village !
Partagez l’événement autour de vous et invitez vos proches !
Toute l’équipe de l’Amicale de Poujols a hâte de partager ce moment avec vous ! .
Place de la Mairie Poujols 34700 Hérault Occitanie +33 6 82 01 96 64 crouzet-roland@orange.fr
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English : DESCENTE DE CAISSES A SAVON
1st Delivery of Poujols Soap Crates
L’événement DESCENTE DE CAISSES A SAVON Poujols a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC