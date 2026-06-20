Poujols

DESCENTE DE CAISSES A SAVON

Place de la Mairie Poujols Hérault

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

1ère Descente de Caisses à Savon de Poujols

1ère Descente de Caisses à Savon de Poujols !

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

L’Amicale de Poujols vous donne rendez-vous pour un événement festif, convivial et complètement déjanté

Samedi 11 juillet 2026 à Poujols (Hérault)

Au programme

Course de caisses à savon sur un parcours plein de sensations

Exposition de vieux tracteurs, véhicules anciens et mobylettes

Animations pour petits et grands

Restauration et buvette sur place midi et soir

Ambiance festive tout au long de la journée

Pilotes, bricoleurs, passionnés et amateurs de défis C’est le moment de sortir vos plus beaux bolides et de rejoindre l’aventure !

Pour participer

Le règlement, la décharge de responsabilité et la fiche d’inscription sont disponibles auprès de l’organisation.

Une même caisse à savon peut être utilisée par plusieurs équipages.

Chaque équipage doit toutefois déposer un dossier d’inscription distinct.

Une attestation d’assurance est obligatoire pour chaque membre de l’équipage.

Envoyez votre dossier complet avant le 10 juillet 2026 à crouzet-roland@orange.fr

Renseignements, inscriptions ou exposition de véhicules Roland 06 82 01 96 64

Spectateurs, familles et amis Venez nombreux encourager les pilotes et profiter d’une belle journée d’été au cœur du village !

Partagez l’événement autour de vous et invitez vos proches !

Toute l’équipe de l’Amicale de Poujols a hâte de partager ce moment avec vous ! .

Place de la Mairie Poujols 34700 Hérault Occitanie +33 6 82 01 96 64 crouzet-roland@orange.fr

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English : DESCENTE DE CAISSES A SAVON

1st Delivery of Poujols Soap Crates

L’événement DESCENTE DE CAISSES A SAVON Poujols a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC