Informations pratiques

Fleury-sur-Andelle

Descente de Kayak encadrée sur l’Andelle

17 Le Petit Nojeon Fleury-sur-Andelle Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Le Parcours Une magnifique balade de 5 km (1h30 à 2h) au fil de l’Andelle. Nous embarquerons au Petit-Nojeon pour descendre jusqu’au site remarquable de l’Abbaye de Fontaine-Guérard et de l’Usine Levavasseur.

⚠️ INFOS DÉPART (Dès 10 ans)

– Navigation accompagnée en Kayak (biplaces/triplaces)

– Sécurité Port du gilet et du casque (fournis) obligatoire. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Savoir nager 25m et s’immerger. Chaussures fermées obligatoires (type baskets ou chaussures d’eau). Les tongs, claquettes et sandales ouvertes sont strictement interdites pour votre sécurité.

– Départ garanti Sortie maintenue à partir de 10 participants minimum. En deçà, la séance sera reportée ou remboursée sans frais (décision prise 24h avant).

– Sur votre billet Retrouvez la date, l’heure et le lieu exact de RDV. .

17 Le Petit Nojeon Fleury-sur-Andelle 27380 Eure Normandie +33 6 87 47 00 92 contact@sportydev.fr

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English : Descente de Kayak encadrée sur l’Andelle

L’événement Descente de Kayak encadrée sur l’Andelle Fleury-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Lyons Andelle