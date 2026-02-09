Descente de la Corrèze en rafting avec la station sport nature Tulle

Descente de la Corrèze en rafting avec la station sport nature

Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle Corrèze

Une session le matin 9h/12h rendez-vous à 9h au Kayak club de Tulle

Une session l’après-midi 13h30/16h30 rendez -vous à 13h30 au Kayak club de Tulle

Test PAN obligaoire, maillots de bain, vieilles chaussures fermées, serviette, affaires de rechange (les combinaisons seront prétées pr le club)

Gratuit sur inscription .

Avenue du Lieutenant Colonel Faro Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 60 31 36 julien.devot@ville-tulle.fr

