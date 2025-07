Descente de la Durdent en kayak ou en paddle Centre nautique de la Côte d’Albâtre Veulettes-sur-Mer

Descente de la Durdent en kayak ou en paddle Centre nautique de la Côte d’Albâtre Veulettes-sur-Mer samedi 12 juillet 2025.

Descente de la Durdent en kayak ou en paddle

Centre nautique de la Côte d’Albâtre 39 digue Jean Corruble Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Envie de prendre un bon bol d’air et de découvrir le pays de Caux au fil de l’eau ? Nous vous proposons de venir pagayer sur une portion de la Durdent, fleuve calme sillonnant au cœur de la « vallée des moulins ». Un moment de quiétude et de convivialité lors duquel vous aurez la chance de découvrir la richesse de la faune et de la flore environnantes ainsi que la gastronomie locale.

RDV au centre nautique, réservation obligatoire.

A partir de 10 ans accompagné (kayak) ou 12 ans seul (stand up paddle)- Durée 2h

Séance 10h 14h et 17h

Tarif 17€/personne

Tenus adaptée à une activité nautique et port de chaussures fermées obligatoire.

Envie de prendre un bon bol d’air et de découvrir le pays de Caux au fil de l’eau ? Nous vous proposons de venir pagayer sur une portion de la Durdent, fleuve calme sillonnant au cœur de la « vallée des moulins ». Un moment de quiétude et de convivialité lors duquel vous aurez la chance de découvrir la richesse de la faune et de la flore environnantes ainsi que la gastronomie locale.

RDV au centre nautique, réservation obligatoire.

A partir de 10 ans accompagné (kayak) ou 12 ans seul (stand up paddle)- Durée 2h

Séance 10h 14h et 17h

Tarif 17€/personne

Tenus adaptée à une activité nautique et port de chaussures fermées obligatoire. .

Centre nautique de la Côte d’Albâtre 39 digue Jean Corruble Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com

English : Descente de la Durdent en kayak ou en paddle

Would you like to take a breath of fresh air and discover the Pays de Caux by water? We invite you to paddle a section of the Durdent, a calm river running through the heart of the « valley of mills ». You’ll have the chance to discover the richness of the surrounding flora and fauna, as well as the local gastronomy.

Meeting point at the nautical center, booking essential.

From 10 years old accompanied (kayak) or 12 years old alone (stand-up paddle)- Duration: 2h

Sessions at 10 a.m., 2 p.m. and 5 p.m

Price: 17?/person

Appropriate clothing and closed shoes must be worn.

German :

Haben Sie Lust, frische Luft zu schnappen und das Pays de Caux vom Wasser aus zu entdecken? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, auf einem Teil der Durdent zu paddeln, einem ruhigen Fluss, der durch das « Tal der Mühlen » fließt. Ein ruhiger und geselliger Moment, bei dem Sie die Möglichkeit haben, die reiche Flora und Fauna der Umgebung sowie die lokale Gastronomie zu entdecken.

RDV am Wassersportzentrum, Reservierung erforderlich.

Ab 10 Jahren in Begleitung (Kajak) oder 12 Jahren allein (Stand up paddle)- Dauer: 2 Std

Sitzung 10h 14h und 17h

Preis: 17?/Person

Für Wassersportaktivitäten geeignete Kleidung und geschlossenes Schuhwerk erforderlich.

Italiano :

Volete prendere una boccata d’aria fresca e scoprire il Pays de Caux via acqua? Venite a pagaiare su un tratto del Durdent, un fiume tranquillo che scorre nel cuore della « valle dei mulini ». Avrete la possibilità di scoprire la ricca flora e fauna della zona circostante, nonché la cucina locale.

Punto d’incontro presso il centro nautico, prenotazione obbligatoria.

A partire da 10 anni accompagnati (kayak) o 12 anni da soli (stand up paddle) Durata: 2h

Sessioni alle 10:00, 14:00 e 17:00

Prezzo: 17€/persona

È necessario indossare un abbigliamento adeguato e scarpe chiuse.

Espanol :

¿Le apetece respirar aire fresco y descubrir el Pays de Caux por el agua? Venga a remar un tramo del Durdent, un río tranquilo que atraviesa el corazón del « valle de los molinos ». Tendrá la oportunidad de descubrir la rica flora y fauna de los alrededores, así como la gastronomía local.

Punto de encuentro en el centro náutico, imprescindible reservar.

A partir de 10 años acompañado (kayak) o 12 años solo (stand up paddle) Duración: 2h

Sesiones a las 10h, 14h y 17h

Precio: 17€/persona

Es obligatorio llevar ropa adecuada y calzado cerrado.

L’événement Descente de la Durdent en kayak ou en paddle Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-29 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre