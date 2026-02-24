Descente de la Durdent en kayak ou en paddle Centre nautique de la Côte d’Albâtre Veulettes-sur-Mer

Descente de la Durdent en kayak ou en paddle

Veulettes-sur-Mer

Envie de prendre un bon bol d’air et de découvrir le pays de Caux au fil de l’eau ? Nous vous proposons de venir pagayer sur une portion de la Durdent, fleuve calme sillonnant au cœur de la vallée des moulins . Un moment de quiétude et de convivialité lors duquel vous aurez la chance de découvrir la richesse de la faune et de la flore environnantes ainsi que la gastronomie locale.

RDV au centre nautique, réservation obligatoire. Départ à 14h.

A partir de 10 ans accompagné ou 12 ans seul- Durée 2h

Tarif 17€/personne

Tenus adaptée à une activité nautique et port de chaussures fermées obligatoire. .

Centre nautique de la Côte d’Albâtre 39 digue Jean Corruble Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 97 00 sports@cote-albatre.com

