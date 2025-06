DESCENTE DE LA RIGOLE EN OBJETS FLOTTANTS NON MOTORISÉS Mirepeisset 6 juillet 2025 10:00

Aude

DESCENTE DE LA RIGOLE EN OBJETS FLOTTANTS NON MOTORISÉS Mirepeisset Aude

Le dimanche 6 juillet 2025 venez participer à l’édition 2025 de la descente de la rigole.

Installez-vous à bord de votre embarcation, ou bien suivez à pieds la descente sur le site ombragé le long de la rigole.

Pour l’encadrement des embarcations :

Libre place à votre imagination, bien sûr en essayant de faire du solide pour participer pendant 2h (durée de la descente).

Vous souhaitez construire votre propre embarcation folklorique, il vous faudra :

– un plancher

– 3 ou 4 flotteurs / bidons

– des rames

– pas d’angles saillants et rien de coupant

– un siège bien fixé avec un dossier

– une sangle ou corde pour pouvoir être amarré

pour toutes les personnes montant dans les embarcations, il vous faut:

– des chaussures fermées couvrantes sur le pied.

– Gilet de sauvetage OBLIGATOIRE pour les enfants.

Pique-nique tiré du sac à la Porte Minervoise, prévoir votre table, chaise, buvette et restauration sur place.

English :

On Sunday, July 6, 2025, come and take part in the 2025 edition of the rigole descent.

Take a seat in your own boat, or follow the descent on foot along the shady banks of the river.

For boat supervision :

You’re free to use your imagination, but of course you’ll need to be strong enough to participate for 2 hours (the duration of the descent).

If you’d like to build your own folk boat, you’ll need :

– a floor

– 3 or 4 floats/cans

– oars

– no sharp edges or corners

– a secure seat with a backrest

– a strap or rope for mooring

for all those boarding the boats, you’ll need

– closed shoes that cover the foot.

– Lifejackets MANDATORY for children.

Packed picnic at the Porte Minervoise, bring your own table, chairs, refreshments and snacks.

German :

Am Sonntag, dem 6. Juli 2025, nehmen Sie an der diesjährigen Ausgabe der Rigole-Abfahrt teil.

Setzen Sie sich an Bord Ihres Bootes oder folgen Sie der Abfahrt zu Fuß auf dem schattigen Gelände entlang der Rinne.

Für die Einrahmung der Boote :

Freie Hand für Ihre Fantasie, natürlich sollten Sie versuchen, solide zu bauen, um 2 Stunden lang (Dauer der Abfahrt) teilzunehmen.

Wenn Sie Ihr eigenes Folkloreboot bauen möchten, benötigen Sie :

– einen Boden

– 3 oder 4 Schwimmer / Kanister

– ruder

– keine vorspringenden Ecken und nichts Scharfes

– einen gut befestigten Sitz mit einer Rückenlehne

– einen Gurt oder ein Seil zum Festmachen

für alle Personen, die in die Boote steigen, benötigen Sie:

– geschlossene Schuhe, die den Fuß bedecken.

– Kinder brauchen eine Schwimmweste.

Picknick aus der Tasche an der Porte Minervoise, Tisch und Stuhl mitbringen.

Italiano :

Domenica 6 luglio 2025, venite a partecipare all’edizione 2025 della discesa delle rigole.

Accomodatevi in barca o seguite la discesa a piedi nell’area ombreggiata lungo il fiume.

Per la supervisione delle barche:

Libero sfogo alla vostra immaginazione, naturalmente cercando di fare il pieno di partecipazione per 2 ore (durata della discesa).

Se desiderate costruire la vostra barca popolare, avrete bisogno di :

– un piano

– 3 o 4 galleggianti/barche

– remi

– nessun bordo o angolo tagliente

– un sedile sicuro con schienale

– una cinghia o una corda per l’ormeggio

per tutti coloro che salgono sulle barche, sono necessari

– scarpe chiuse che coprano i piedi.

– Giubbotti di salvataggio OBBLIGATORI per i bambini.

Picnic alla Porte Minervoise, portando con sé tavolo, sedie, bevande e cibo.

Espanol :

El domingo 6 de julio de 2025, venga a participar en la edición 2025 del descenso del Rigole.

Siéntese en su barca o siga el descenso a pie por la zona sombreada a lo largo del río.

Para supervisar la embarcación :

Rienda suelta a su imaginación, por supuesto tratando de hacer lo sólido para participar durante 2 horas (duración del descenso).

Si desea construir su propia barca folclórica, necesitará :

– un suelo

– 3 ó 4 flotadores/cubos

– remos

– sin bordes ni esquinas afiladas

– un asiento seguro con respaldo

– una correa o cuerda para amarrar

para todos aquellos que suban a las embarcaciones, necesitarán

– calzado cerrado que cubra los pies.

– Chalecos salvavidas OBLIGATORIOS para los niños.

Picnic en la Porte Minervoise, traiga su propia mesa, sillas, refrescos y comida.

