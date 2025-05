DESCENTE DE L’ORB EN PADDLE FÊTE DE LA SAINT-PIERRE 2025 – Sérignan, 28 juin 2025 07:00, Sérignan.

À l’occasion de la fête de la Saint-Pierre, les « Rameurs de l’Orb » vous propose une descente de l’Orb en paddle.

Les bénéfices iront au profit de l’association « Le cri des Sirènes ».

Payant Réservation conseillée.

English :

To mark the fête de la Saint-Pierre, the « Rameurs de l’Orb » are offering a paddle down the Orb.

Profits will go to the charity « Le cri des Sirènes ».

Paying Booking recommended.

German :

Anlässlich des Sankt-Peter-Festes bieten die « Rameurs de l’Orb » eine Paddeltour auf dem Orb an.

Der Erlös kommt dem Verein « Le cri des Sirènes » zugute.

Kostenpflichtig Reservierung wird empfohlen.

Italiano :

In occasione della festa di Saint-Pierre, i « Rameurs de l’Orb » propongono una discesa a remi dell’Orb.

Il ricavato sarà devoluto all’associazione « Le cri des Sirènes ».

A pagamento Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Con motivo de la fiesta de Saint-Pierre, los « Rameurs de l’Orb » ofrecen un descenso a remo por el Orbe.

Los beneficios se destinarán a la asociación « Le cri des Sirènes ».

De pago Se recomienda reservar.

