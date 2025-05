Descente de Vallée depuis la Station du Lac Blanc – Orbey, 22 juin 2025 09:45, Orbey.

Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-06-22 09:45:00

fin : 2025-06-29 12:45:00

2025-06-22

2025-07-20

Venez découvrir le haut de la Vallée de la Weiss sur un parcours de VTT de 12 à 20 km avec 600 m D-. Le tout accompagné d’un guide expérimenté.

Partez à vélo accompagné d’un guide VTT diplômé pour deux heures d’activité physique en pleine nature.

Descente de vallée accompagnée en vélo tout terrain sur un parcours de 12 à 20 km avec 600m de dénivelé négatif assuré.

Une manière unique de découvrir le haut de la Vallée de la Weiss, ses lieux dits et hameaux du village d’Orbey lors d’une belle descente à vélo en sous bois, piste et single.

Pour cette sortie, il est important d’être indépendant sur le VTT et de savoir maîtriser l’allure de son vélo dans des pentes parsemées de petit obstacle. Les VTT et casques sont inclus dans la prestation.

Tarif dégressif proposé selon le nombre de participants. Groupe de 8 personnes maximum. .

348 Le Lac Blanc

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 17 04 92 luc.bedez@gmail.com

English :

Discover the upper Weiss Valley on a 12-20 km mountain bike trail with 600 m D-. Accompanied by an experienced guide.

German :

Entdecken Sie das obere Weiss-Tal auf einer Mountainbike-Strecke von 12 bis 20 km mit 600 m D-. Das Ganze wird von einem erfahrenen Führer begleitet.

Italiano :

Venite a scoprire l’alta valle del Weiss su un percorso per mountain bike da 12 a 20 km con 600 m di dislivello. Il tutto accompagnato da una guida esperta.

Espanol :

Venga a descubrir el valle superior del Weiss en una ruta de bicicleta de montaña de 12 a 20 km con 600 m de desnivel. Todo ello acompañado por un guía experimentado.

