Descente découverte nature de la Dordogne Martel
Descente découverte nature de la Dordogne Martel samedi 20 septembre 2025.
Descente découverte nature de la Dordogne
plage de Gluges Martel Lot
Tarif : – – 30 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-27
Offrez vous une descente commentée sur la Dordogne
Offrez vous une descente commentée sur la Dordogne. Accompagné d’un guide venez découvrir les richesses naturelles et minérales de notre vallée classée Réserve de biosphère au patrimoine mondial de l’Unesco
Sur réservation, à partir de 6 ans savoir nager obligatoire .
plage de Gluges Martel 46600 Lot Occitanie +33 5 65 32 27 59
English :
Enjoy a guided descent of the Dordogne River
German :
Gönnen Sie sich eine kommentierte Fahrt auf der Dordogne
Italiano :
Gita guidata lungo il fiume Dordogna
Espanol :
Recorrido guiado por el río Dordoña
L’événement Descente découverte nature de la Dordogne Martel a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Vallée de la Dordogne