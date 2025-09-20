Descente découverte nature de la Dordogne Martel

Descente découverte nature de la Dordogne

plage de Gluges Martel Lot

Tarif : – – 30 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20 2025-09-27

Offrez vous une descente commentée sur la Dordogne

Offrez vous une descente commentée sur la Dordogne. Accompagné d’un guide venez découvrir les richesses naturelles et minérales de notre vallée classée Réserve de biosphère au patrimoine mondial de l’Unesco

Sur réservation, à partir de 6 ans savoir nager obligatoire .

plage de Gluges Martel 46600 Lot Occitanie +33 5 65 32 27 59

English :

Enjoy a guided descent of the Dordogne River

German :

Gönnen Sie sich eine kommentierte Fahrt auf der Dordogne

Italiano :

Gita guidata lungo il fiume Dordogna

Espanol :

Recorrido guiado por el río Dordoña

L’événement Descente découverte nature de la Dordogne Martel a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Vallée de la Dordogne