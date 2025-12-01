Descente des bergers Rues du vieux village Allauch

Descente des bergers

Mercredi 24 décembre 2025 à partir de 18h. Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 18:00:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Depuis les hauteurs de Notre-Dame du Château, les cloches résonneront à l’unisson, accompagnant la veillée tandis que le Mont Rodinaccus s’illuminera de centaines de flambeaux.

Dans cette atmosphère lumineuse, bergers et moutons descendront ensemble vers le village. Au son des tambourins, la procession s’avancera jusqu’à l’église Saint-Sébastien, où deux grands moments vous attendent la messe du soir de Noël et la traditionnelle messe de minuit. Mise en scène par des comédiens bénévoles des associations traditionnelles vêtus de costumes provençaux du XIXe siècle, cette célébration pastorale attire chaque année des milliers de curieux et de fidèles.



Programme



18h15 Descente des Bergers

19h Veillée et messe du soir de Noël à l’église Saint-Sébastien

23h Messe de Minuit à l’église Saint-Sébastien

Informations pratiques

Organisée par le Comité des Fêtes en partenariat avec la Ville d’Allauch et avec la participation de La Bergerie Manade des Alpilles, du Groupe Saint Eloi Allaudien, des groupes folkloriques d’Allauch Leis Ami d’Alau et Lei Dansaire de Loriot de la Ville d’Auriol, de la Chorale St-Sébastien, du Théâtre du Terroir et des tambourinaires du Logis-Neuf

Parkings à proximité (parking EDF à l’entrée du village et parking du Théâtre de Nature) .

Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

On the evening of December 24, actors in traditional costumes, villagers, shepherds and sheep stage the nativity scene at the top of Mont Rodinaccus, before moving on to the church of Saint-Sébastien to the sound of fifes and tambourines.

German :

Von den Höhen der Burg Notre-Dame du Château werden die Glocken unisono erklingen und die Nachtwache begleiten, während der Rodinaccusberg von Hunderten von Fackeln beleuchtet wird.

Italiano :

Dall’alto di Notre-Dame du Château, le campane suoneranno all’unisono, accompagnando la veglia mentre il Monte Rodinacco si illumina con centinaia di fiaccole.

Espanol :

Desde las alturas de Notre-Dame du Château, las campanas repicarán al unísono, acompañando la vigilia mientras el monte Rodinaccus se ilumina con cientos de antorchas.

