Descente des bergers Boulbon
Descente des bergers Boulbon mercredi 24 décembre 2025.
Descente des bergers
Mercredi 24 décembre 2025 de 17h à 19h30. Centre-village Boulbon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 17:00:00
fin : 2025-12-24 19:30:00
Date(s) :
2025-12-24
Découvrez la magie de Noël avec la traditionnelle Descente des bergers !
Participez à ce pèlerinage unique et vivez une célébration empreinte de folklore local.
Ne manquez pas cette célébration unique, un rendez-vous qui promet d’être un moment fort de votre fin d’année.
Venez expérimenter l’authenticité d’un Noël en Provence où spiritualité, tradition et convivialité se mêlent harmonieusement.
Parcours et procession
À 17h départ de la croix au dessus du cimetière puis chapelle Saint-Marcellin, porte Loriol, rue Saint-Christophe, place Gilles Léontin
À 18h Grand’messe en l’église Saint-Joseph .
Centre-village Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47
English :
Discover the magic of Christmas with the traditional Shepherds’ Descent !
Take part in this unique pilgrimage and experience a celebration steeped in local folklore.
German :
Entdecken Sie den Zauber von Weihnachten mit dem traditionellen Abstieg der Hirten !
Nehmen Sie an dieser einzigartigen Pilgerfahrt teil und erleben Sie eine Feier, die von lokaler Folklore geprägt ist.
Italiano :
Scoprite la magia del Natale con la tradizionale Discesa dei Pastori !
Partecipate a questo pellegrinaggio unico e vivete una celebrazione ricca di folclore locale.
Espanol :
Descubra la magia de la Navidad con la tradicional Bajada de los pastores
Participe en esta peregrinación única y viva una celebración impregnada de folclore local.
