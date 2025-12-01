Descente des bergers Boulbon

Descente des bergers

Mercredi 24 décembre 2025 de 17h à 19h30. Centre-village Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-24 17:00:00

fin : 2025-12-24 19:30:00

Date(s) :

2025-12-24

Découvrez la magie de Noël avec la traditionnelle Descente des bergers !

Participez à ce pèlerinage unique et vivez une célébration empreinte de folklore local.

Ne manquez pas cette célébration unique, un rendez-vous qui promet d’être un moment fort de votre fin d’année.

Venez expérimenter l’authenticité d’un Noël en Provence où spiritualité, tradition et convivialité se mêlent harmonieusement.



Parcours et procession

À 17h départ de la croix au dessus du cimetière puis chapelle Saint-Marcellin, porte Loriol, rue Saint-Christophe, place Gilles Léontin

À 18h Grand’messe en l’église Saint-Joseph .

Centre-village Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47

English :

Discover the magic of Christmas with the traditional Shepherds’ Descent !

Take part in this unique pilgrimage and experience a celebration steeped in local folklore.

German :

Entdecken Sie den Zauber von Weihnachten mit dem traditionellen Abstieg der Hirten !

Nehmen Sie an dieser einzigartigen Pilgerfahrt teil und erleben Sie eine Feier, die von lokaler Folklore geprägt ist.

Italiano :

Scoprite la magia del Natale con la tradizionale Discesa dei Pastori !

Partecipate a questo pellegrinaggio unico e vivete una celebrazione ricca di folclore locale.

Espanol :

Descubra la magia de la Navidad con la tradicional Bajada de los pastores

Participe en esta peregrinación única y viva una celebración impregnada de folclore local.

