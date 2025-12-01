Descente des bergers

Mercredi 24 décembre 2025 à partir de 16h30. RDV sur le Cours Négrel Féraud Roquevaire Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 16:30:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

C’est devenu une tradition, la Confrérie Saint Eloi Saint Vincent de Roquevaire organise le 24 décembre, sa descente des bergers avec moutons, ânes bâtés et de nombreux figurants en costume d’époque.

Départ du cours Negrel Féraud pour une arrivée sur le parvis de l’église.

Venez découvrir le vieux Roquevaire, au son des fifres et des tambours de Gémenos lors de la descente des bergers. Vin et chocolat chaud offerts devant l’église à l’arrivée. .

RDV sur le Cours Négrel Féraud Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 19 98 77

English :

It has become a tradition, the Confrérie Saint Eloi Saint Vincent de Roquevaire organizes on December 24th, its descent of the shepherds with sheep, stick donkeys and many figurants in period costume.

German :

Es ist schon zur Tradition geworden, dass die Bruderschaft Saint Eloi Saint Vincent de Roquevaire am 24. Dezember ihren Schäferlauf mit Schafen, Eseln und vielen Statisten in historischen Kostümen organisiert.

Italiano :

Diventata ormai una tradizione, la Confrérie Saint Eloi Saint Vincent de Roquevaire organizza il 24 dicembre la discesa dei pastori con pecore, asini e molti figuranti in costume d’epoca.

Espanol :

Se ha convertido en una tradición, la Confrérie Saint Eloi Saint Vincent de Roquevaire organiza el 24 de diciembre, su bajada de los pastores con ovejas, burros y muchos figurantes en traje de época.

L’événement Descente des bergers Roquevaire a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile