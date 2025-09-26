Descente du drapeau Sourd Hotel de Ville Bordeaux Bordeaux
Descente du drapeau Sourd Hotel de Ville Bordeaux Bordeaux vendredi 26 septembre 2025.
Descente du drapeau Sourd Vendredi 26 septembre, 17h00 Hotel de Ville Bordeaux Gironde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-26T17:00:00 – 2025-09-26T18:00:00
Fin : 2025-09-26T17:00:00 – 2025-09-26T18:00:00
Discours officiels pour la descente du drapeau sourd signant en présence d’interprète LSF/F – Hôtel de Ville.
Hotel de Ville Bordeaux Place Pey Berland, Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Descente du drapeau sourd sourds lsf
Sébastien Charmard