Descente du drapeau Sourd Hotel de Ville Bordeaux Bordeaux vendredi 26 septembre 2025.

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-26T17:00:00 – 2025-09-26T18:00:00

Discours officiels pour la descente du drapeau sourd signant en présence d’interprète LSF/F – Hôtel de Ville.

Hotel de Ville Bordeaux Place Pey Berland, Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Sébastien Charmard