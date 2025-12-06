Descente du Père Noël Théâtre du Rocher Pierrelatte

Descente du Père Noël Théâtre du Rocher Pierrelatte samedi 6 décembre 2025.

Descente du Père Noël

Théâtre du Rocher Rue du Château Pierrelatte Drôme

Début : 2025-12-06 18:15:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Venez voir le Père Noël en personne descendre du rocher de Pierrelatte pour venir à votre rencontre ! Les enfants pourront lui parler de leur liste de Noël et vous pourrez vous prendre en photo avec lui.

Théâtre du Rocher Rue du Château Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

Come and see Santa Claus himself come down from the Pierrelatte rock to meet you! Children can talk to him about their Christmas lists, and you can have your photo taken with him.

German :

Erleben Sie, wie der Weihnachtsmann höchstpersönlich vom Felsen in Pierrelatte herunterkommt, um Sie zu treffen! Die Kinder können ihm von ihrer Weihnachtsliste erzählen und Sie können sich mit ihm fotografieren lassen.

Italiano :

Venite a vedere Babbo Natale in persona che scende dalla roccia del Pierrelatte per incontrarvi! I bambini potranno parlargli della loro lista di Natale e voi potrete farvi fotografare con lui.

Espanol :

Ven a ver a Papá Noel en persona bajar de la roca Pierrelatte para conocerte Los niños podrán hablarle de sus listas de Navidad y tú podrás hacerte una foto con él.

