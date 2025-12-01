Descente du Père Noël Place du Centre Saint-Briac-sur-Mer
Descente du Père Noël Place du Centre Saint-Briac-sur-Mer dimanche 21 décembre 2025.
Descente du Père Noël
Place du Centre Centre-bourg Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Dès 16h30 chocolat chaud & crêpes pour un goûter gourmand !
Vers 17h30 le Père Noël descendra de la Grande Rue pour émerveiller les enfants.
Distribution de bonbons et tombola réservée aux enfants sages, organisée par l’UCASB !
Une après-midi magique à partager en famille. .
Place du Centre Centre-bourg Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 39 34
