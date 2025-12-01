Descente du Père Noël Place du Centre Saint-Briac-sur-Mer

Descente du Père Noël Place du Centre Saint-Briac-sur-Mer dimanche 21 décembre 2025.

Descente du Père Noël

Place du Centre Centre-bourg Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Dès 16h30 chocolat chaud & crêpes pour un goûter gourmand !

Vers 17h30 le Père Noël descendra de la Grande Rue pour émerveiller les enfants.

Distribution de bonbons et tombola réservée aux enfants sages, organisée par l’UCASB !

Une après-midi magique à partager en famille. .

Place du Centre Centre-bourg Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 39 34

