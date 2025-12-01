Descente du Père-Noël Centre ville, Cathédrale Saint-Paul-Trois-Châteaux

Descente du Père-Noël

Centre ville, Cathédrale Cathédrale Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 17:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Venez assister à la descente spectaculaire du Père Noël, un moment féérique pour toute la famille. Petits et grands seront émerveillés par sa présence, les décorations scintillantes et l’ambiance festive qui vous plongera dans l’esprit des fêtes !

Centre ville, Cathédrale Cathédrale Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 83 01 21 odysseeo@equalia.fr

English :

Come and watch the spectacular descent of Santa Claus, a magical moment for the whole family. Young and old alike will marvel at his presence, the glittering decorations and the festive atmosphere that will plunge you into the holiday spirit!

German :

Erleben Sie die spektakuläre Abfahrt des Weihnachtsmannes, ein märchenhafter Moment für die ganze Familie. Groß und Klein werden von seiner Anwesenheit, den glitzernden Dekorationen und der festlichen Atmosphäre, die Sie in Festtagsstimmung versetzen wird, begeistert sein!

Italiano :

Venite ad assistere alla spettacolare discesa di Babbo Natale, un momento magico per tutta la famiglia. Grandi e piccini rimarranno stupiti dalla sua presenza, dalle decorazioni scintillanti e dall’atmosfera festosa che vi farà entrare nello spirito delle feste!

Espanol :

Asista a la espectacular bajada de Papá Noel, un momento mágico para toda la familia. Grandes y pequeños quedarán maravillados con su presencia, el brillo de las decoraciones y el ambiente festivo, ¡que te contagiará el espíritu navideño!

L’événement Descente du Père-Noël Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence