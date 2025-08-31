Descente en Canoë-Kayak en eaux vives avec Avenga Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Descente en Canoë-Kayak en eaux vives avec Avenga Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac dimanche 31 août 2025.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Lundi 2025-08-31
fin : 2026-10-30

2025-08-31

Sur le Lot, profitez d’une balade en canoë-kayak en eaux vives avec Avenga !
Durée 2h30
Les lundis à 14h
Savoir nager 25 mètres et être capable de mettre la tête sous l’eau.
Réservation obligatoire au 06.28.04.86.14 30  .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 28 04 86 14  info@avenga.fr

English :

Enjoy a white-water canoe trip on the Lot with Avenga!

German :

Genießen Sie auf dem Lot eine Wildwasser-Kanufahrt mit Avenga!

Italiano :

Godetevi una gita in canoa sul Lot con Avenga!

Espanol :

¡Disfrute de un paseo en canoa por las aguas bravas del Lot con Avenga!

