Descente en Canoë-Kayak en eaux vives avec Avenga
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
30
30
Tarif de base plein tarif
Début : Lundi 2025-08-31
Début : Lundi 2025-08-31
fin : 2026-10-30
2025-08-31
2025-08-31
Sur le Lot, profitez d’une balade en canoë-kayak en eaux vives avec Avenga !
Durée 2h30
Les lundis à 14h
Savoir nager 25 mètres et être capable de mettre la tête sous l’eau.
Réservation obligatoire au 06.28.04.86.14 30 .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 28 04 86 14 info@avenga.fr
English :
Enjoy a white-water canoe trip on the Lot with Avenga!
German :
Genießen Sie auf dem Lot eine Wildwasser-Kanufahrt mit Avenga!
Italiano :
Godetevi una gita in canoa sul Lot con Avenga!
Espanol :
¡Disfrute de un paseo en canoa por las aguas bravas del Lot con Avenga!
