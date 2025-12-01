Descente en paret Télécabine du Prarion Les Houches

Descente en paret

Télécabine du Prarion 117 pl du Prarion Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Hors forfait remontées mécaniques

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 16:00:00

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

Découvrez une luge ancestrale le paret et faites la dernière descente avant la fermeture des pistes, avec cette fameuse luge…

.

Télécabine du Prarion 117 pl du Prarion Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com

English : Descente en paret

Discover an ancestral sled: the paret, and make the last descent before the slopes close, with this famous sled…

German : Descente en paret

Entdecken Sie einen uralten Schlitten: den Paret. Machen Sie die letzte Abfahrt vor der Schließung der Pisten mit diesem berühmten Schlitten…

Italiano : Descente en paret

Scoprite una slitta ancestrale: la paret e fate l’ultima discesa prima della chiusura delle piste, con questa famosa slitta…

Espanol : Descente en paret

Descubra un trineo ancestral: el paret y realice el último descenso antes de que cierren las pistas, con este famoso trineo…

