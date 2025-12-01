Descente en paret Télécabine du Prarion Les Houches
Descente en paret Télécabine du Prarion Les Houches vendredi 26 décembre 2025.
Descente en paret
Télécabine du Prarion 117 pl du Prarion Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Hors forfait remontées mécaniques
Début : 2025-12-26 16:00:00
Découvrez une luge ancestrale le paret et faites la dernière descente avant la fermeture des pistes, avec cette fameuse luge…
Télécabine du Prarion 117 pl du Prarion Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com
English : Descente en paret
Discover an ancestral sled: the paret, and make the last descent before the slopes close, with this famous sled…
German : Descente en paret
Entdecken Sie einen uralten Schlitten: den Paret. Machen Sie die letzte Abfahrt vor der Schließung der Pisten mit diesem berühmten Schlitten…
Italiano : Descente en paret
Scoprite una slitta ancestrale: la paret e fate l’ultima discesa prima della chiusura delle piste, con questa famosa slitta…
Espanol : Descente en paret
Descubra un trineo ancestral: el paret y realice el último descenso antes de que cierren las pistas, con este famoso trineo…
