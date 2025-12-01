Descente en paret Télécabine du Prarion Les Houches

Descente en paret Télécabine du Prarion Les Houches vendredi 26 décembre 2025.

Descente en paret

Télécabine du Prarion 117 pl du Prarion Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Hors forfait remontées mécaniques

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26 16:00:00
fin : 2025-12-26

Date(s) :
2025-12-26

Découvrez une luge ancestrale le paret et faites la dernière descente avant la fermeture des pistes, avec cette fameuse luge…
  .

Télécabine du Prarion 117 pl du Prarion Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62  info@leshouches.com

English : Descente en paret

Discover an ancestral sled: the paret, and make the last descent before the slopes close, with this famous sled…

German : Descente en paret

Entdecken Sie einen uralten Schlitten: den Paret. Machen Sie die letzte Abfahrt vor der Schließung der Pisten mit diesem berühmten Schlitten…

Italiano : Descente en paret

Scoprite una slitta ancestrale: la paret e fate l’ultima discesa prima della chiusura delle piste, con questa famosa slitta…

Espanol : Descente en paret

Descubra un trineo ancestral: el paret y realice el último descenso antes de que cierren las pistas, con este famoso trineo…

L’événement Descente en paret Les Houches a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc