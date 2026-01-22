Descente en Paret Télécabine du Prarion Les Houches

Descente en Paret Télécabine du Prarion Les Houches vendredi 20 février 2026.

Descente en Paret

Télécabine du Prarion 117 pl du Prarion Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Hors forfait remontées mécaniques

Début : 2026-02-20 16:30:00
fin : 2026-02-20

2026-02-20

Découvrez une luge ancestrale le paret et faites la dernière descente avant la fermeture des pistes, avec cette fameuse luge…
Télécabine du Prarion 117 pl du Prarion Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62  info@leshouches.com

English :

Discover an ancestral sled: the paret, and make the last descent before the slopes close, with this famous sled…

