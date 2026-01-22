Descente en Paret Télécabine du Prarion Les Houches
Descente en Paret Télécabine du Prarion Les Houches vendredi 6 mars 2026.
Descente en Paret
Télécabine du Prarion 117 pl du Prarion Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Hors forfait remontées mécaniques
Début : 2026-03-06 16:30:00
Découvrez une luge ancestrale le paret et faites la dernière descente avant la fermeture des pistes, avec cette fameuse luge…
Télécabine du Prarion 117 pl du Prarion Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com
English :
Discover an ancestral sled: the paret, and make the last descent before the slopes close, with this famous sled…
