Descente en rafting Centre nautique de Soeix Oloron-Sainte-Marie

Centre nautique de Soeix 367 Route du Gave d’Aspe Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

2025-09-05

Envie d’évasion, de sensations et de bons moments partagés ? Que vous soyez en famille, entre amis ou en groupe, embarquez pour une descente en rafting inoubliable sur les eaux vives des gaves d’Aspe et d’Oloron !

L’un des moments forts de votre parcours ? La traversée de la ville d’Oloron Sainte-Marie en rafting !

Un cadre unique où le tumulte de la rivière contraste avec le charme historique de cette ville classée.

La base nautique de Soeix vous accueille dans une ambiance conviviale et tout confort douches chaudes, vestiaires et sanitaires, aire de pique-nique ombragée pour prolonger le plaisir en toute tranquillité.

Dès 8 ans, savoir nager 25m avec immersion.

A prévoir paire de tennis, maillot de bain, protection solaire, serviette de bain, vêtements de rechange .

Centre nautique de Soeix 367 Route du Gave d’Aspe Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 61 00

