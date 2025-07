Descente en rappel du donjon de Gavaudun Gavaudun

Descente en rappel du donjon de Gavaudun Gavaudun vendredi 18 juillet 2025.

Descente en rappel du donjon de Gavaudun

Château de Gavaudun Gavaudun Lot-et-Garonne

Venez vivre une expérience unique !

50 mètres de descente en rappel du donjon de Gavaudun, sensations assurées sur la tour médiévale !

L’activité est encadrée par les moniteurs de l’association LCS Nature Evasion.

À partir de 10 ans, sur réservation.

Château de Gavaudun Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 77 60 76

English : Descente en rappel du donjon de Gavaudun

Come and enjoy a unique experience!

a 50-metre abseiling descent from the Gavaudun dungeon, a guaranteed thrill on the medieval tower!

Supervised by instructors from LCS Nature Evasion.

From age 10, by reservation.

German : Descente en rappel du donjon de Gavaudun

Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung!

50 Meter Abseilen vom Bergfried von Gavaudun, Nervenkitzel auf dem mittelalterlichen Turm garantiert!

Die Aktivität wird von den Betreuern des Vereins LCS Nature Evasion begleitet.

Ab 10 Jahren, nach vorheriger Reservierung.

Italiano :

Venite a vivere un’esperienza unica!

una discesa in corda doppia di 50 metri nel sotterraneo di Gavaudun, un’emozione garantita sulla torre medievale!

L’attività è supervisionata dagli istruttori di LCS Nature Evasion.

Età minima 10 anni, prenotazione obbligatoria.

Espanol : Descente en rappel du donjon de Gavaudun

¡Venga a vivir una experiencia única!

un descenso en rápel de 50 metros por la mazmorra de Gavaudun, ¡una emoción garantizada en la torre medieval!

La actividad está supervisada por monitores de LCS Nature Evasion.

Edad mínima 10 años, reserva obligatoria.

