Salles-de-Barbezieux

Descente folkhlorique de caisse à savon et exposition artisanale

Salles-de-Barbezieux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez nombreux à la descente folklorique de caisses à savon, une exposition artisanale sera présentée avec nombreux artisans, ainsi qu’un repas avec une soirée animée.

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Salles-de-Barbezieux 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 92 25 32

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English : Descente folkhlorique de caisse à savon et exposition artisanale

We hope to see lots of you at the traditional soapbox race; there will be a craft fair featuring numerous craftspeople, as well as a meal and an evening of entertainment.

L’événement Descente folkhlorique de caisse à savon et exposition artisanale Salles-de-Barbezieux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme du Sud Charente