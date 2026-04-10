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Descente folkhlorique de caisse à savon et exposition artisanale Salles-de-Barbezieux

Descente folkhlorique de caisse à savon et exposition artisanale Salles-de-Barbezieux samedi 30 mai 2026.

Ville : 16300 Salles-de-Barbezieux

Département : Charente

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Salles-de-Barbezieux

Descente folkhlorique de caisse à savon et exposition artisanale

Salles-de-Barbezieux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Venez nombreux à la descente folklorique de caisses à savon, une exposition artisanale sera présentée avec nombreux artisans, ainsi qu’un repas avec une soirée animée.
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Salles-de-Barbezieux 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 92 25 32 

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English : Descente folkhlorique de caisse à savon et exposition artisanale

We hope to see lots of you at the traditional soapbox race; there will be a craft fair featuring numerous craftspeople, as well as a meal and an evening of entertainment.

L’événement Descente folkhlorique de caisse à savon et exposition artisanale Salles-de-Barbezieux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme du Sud Charente