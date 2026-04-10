Descente folkhlorique de caisse à savon et exposition artisanale Salles-de-Barbezieux
Descente folkhlorique de caisse à savon et exposition artisanale Salles-de-Barbezieux samedi 30 mai 2026.
Salles-de-Barbezieux
Descente folkhlorique de caisse à savon et exposition artisanale
Salles-de-Barbezieux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez nombreux à la descente folklorique de caisses à savon, une exposition artisanale sera présentée avec nombreux artisans, ainsi qu’un repas avec une soirée animée.
.
Salles-de-Barbezieux 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 92 25 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Descente folkhlorique de caisse à savon et exposition artisanale
We hope to see lots of you at the traditional soapbox race; there will be a craft fair featuring numerous craftspeople, as well as a meal and an evening of entertainment.
L’événement Descente folkhlorique de caisse à savon et exposition artisanale Salles-de-Barbezieux a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme du Sud Charente