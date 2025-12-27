DESCENTE LES P’TITS FLAMBEAUX À SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin

DESCENTE LES P’TITS FLAMBEAUX À SUPERBAGNÈRES

PLATEAU DE SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin Haute-Garonne

Début : 2026-02-19 18:30:00

fin : 2026-02-19 19:30:00

Date(s) :

2026-02-19

Des descentes aux flambeaux en simultané dans plus de 100 stations françaises, les bénéfices seront reversés à Enfance et Montagne, Génération Montagne et Petits Princes (flambeau 10 € enfant à partir niveau 3 étoiles).

Proposée par les moniteurs de l’Ecole du Ski Français Luchon-Superbagnères.

En simultané lors d’une même soirée, l’ensemble des Ecoles de Ski Français (ESF) unissent leurs forces pour organiser des descentes aux flambeaux dans les stations françaises, en partenariat avec l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne et Domaines Skiables de France. .

PLATEAU DE SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 08 75

Simultaneous torchlight descents in over 100 French resorts, with proceeds going to Enfance et Montagne, Génération Montagne and Petits Princes (torchlight: 10? child from 3-star level).

Proposed by Luchon-Superbagnères French Ski School instructors.

