Descente urbaine – Châteaurenard, 14 juin 2025 07:00, Châteaurenard.

Bouches-du-Rhône

Descente urbaine Samedi 14 juin 2025. Centre Ville Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Descente VTT urbaine avec arrivée dans le centre ville. Animations, initiations et shows sont au programme !Familles

Avis aux amateurs de sensations fortes ! L’évènement organisé par le Cyclo Club Châteaurenardais et ses bénévoles est de retour dans les rues de Châteaurenard.



Un festival dédié au vélo alliant compétitions hors normes, shows, initiations gratuites et ouvertes à tous, mais aussi de nombreuses animations et stands.

Plongez dans l’univers du « ride » sous toutes ses formes et venez partager, le temps d’une journée, la passion du vélo.



9h Track walk.

9h30-12h Essais libres.

13h30 Ouverture par l’école de vélo.

14h-17h15 Qualifications.

17h30-18h3 Finale (TOP20).

18h30 Remise des prix.



Animations gratuites:

Shops, Draisienne, Vélos rigolos, Pumptrack, Biathlon, Initiation freestyle sur airbag, Château gonflable, Show trial. .

Centre Ville

Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Urban MTB downhill with arrival in the city center. Animations, initiations and shows are on the program!

German :

Urbane Mountainbike-Abfahrt mit Ankunft im Stadtzentrum. Animationen, Einführungen und Shows stehen auf dem Programm!

Italiano :

Gara di mountain bike urbana con arrivo in centro città. Animazioni, iniziazioni e spettacoli sono in programma!

Espanol :

Carrera urbana en bicicleta de montaña con llegada en el centro de la ciudad. Animaciones, iniciaciones y espectáculos en el programa

L’événement Descente urbaine Châteaurenard a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence