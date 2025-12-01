Descentes aux flambeaux Domaine de ski La Mauselaine Gérardmer
Descentes aux flambeaux
Domaine de ski La Mauselaine 239 chemin de la Rayée Gérardmer Vosges
Début : Mardi Mardi 2025-12-23 15:30:00
fin : 2025-12-30
Animation musicale à partir de 15h30. A partir de 16h30, démonstrations de ski alpin, freestyle et snowboard, puis descente aux flambeaux ouverte à tous à 17h15. Flambeaux LED en vente sur place. Boissons chaudes offertes par le groupement des hôteliers restaurateurs de Gérardmer.Tout public
Domaine de ski La Mauselaine 239 chemin de la Rayée Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 60 04 05
English :
Musical entertainment from 3:30pm. From 4:30pm, alpine skiing, freestyle and snowboard demonstrations, then torchlight descent open to all at 5:15pm. LED torches for sale on site. Hot drinks provided by the Gérardmer hotel and restaurant association.
