Descentes aux flambeaux Domaine de ski La Mauselaine Gérardmer

Descentes aux flambeaux

Domaine de ski La Mauselaine 239 chemin de la Rayée Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-12-23 15:30:00

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-23

Animation musicale à partir de 15h30. A partir de 16h30, démonstrations de ski alpin, freestyle et snowboard, puis descente aux flambeaux ouverte à tous à 17h15. Flambeaux LED en vente sur place. Boissons chaudes offertes par le groupement des hôteliers restaurateurs de Gérardmer.Tout public

0 .

Domaine de ski La Mauselaine 239 chemin de la Rayée Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 60 04 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical entertainment from 3:30pm. From 4:30pm, alpine skiing, freestyle and snowboard demonstrations, then torchlight descent open to all at 5:15pm. LED torches for sale on site. Hot drinks provided by the Gérardmer hotel and restaurant association.

L’événement Descentes aux flambeaux Gérardmer a été mis à jour le 2025-12-18 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES