Descobèrta d’una òbra Rodez

15 avenue Tarayre Rodez Aveyron
Présentation du livre Camins lo cant de la tèrra d’Iveta Balard.
Avec Camins, Iveta Balard nous propose un cinquième livre plein de philosophie et de nostalgie sur certaines activités qui caractérisent l’Homme depuis qu’il est homme marcher et penser… .
English :
Presentation of the book Camins lo cant de la tèrra by Iveta Balard.
German :
Vorstellung des Buches Camins: lo cant de la tèrra von Iveta Balard.
Italiano :
Presentazione del libro Camins: lo cant de la tèrra di Iveta Balard.
Espanol :
Presentación del libro Camins: lo cant de la tèrra de Iveta Balard.
