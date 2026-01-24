Descobèrta d’una òbra Rodez

Descobèrta d’una òbra

15 Avenue Tarayre Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Présentation du livre Jean Boudou Aube d’Occitanie par Jòrdi Blanc

C’est à un poème de Boudou (Auba d’Occitania Aube d’Occitanie) que nous empruntons le titre de ce recueil d’articles du Bulletin de la section de I’Aveyron de I’Institut d’Études occitanes (16 numéros de 1964 à 1969), et il en illustre bien le propos.

Boudou en est le président et, durant les quatorze premiers numéros, il en est le principal contributeur

– présentation du mouvement occitan, non seulement pour la promotion et l’enseignement de la langue mais aussi pour la défense du Pays, deux ans après la fermeture de la mine de Decazeville et en plein malaise agricole, à une époque où, au moins pour les culturalistes, les deux n’allaient pas forcément de soi,

– débats sur l’actualité du moment (minorités et colonialisme, nationalisme ou fédéralisme) et réponses argumentées aux courriers des lecteurs et à leurs éventuelles remarques à propos de divers faits de société,

– questions de religion et d’histoire (catharisme, Enfarinés), comptes-rendus à chaud des parutions de ses collègues écrivains aveyronnais.

Après la suppression de son poste d’instituteur itinérant agricole, le quinzième numéro du Bulletin ( Bodon es partit ) enregistre son départ pour l’Algérie, où il continue d’écrire jusqu’à son dernier souffle (La Quimèra, Las Domaisèlas), et où il décèdera en 1975.

Jean BOUDOU (Joan BODON en occitan), n’était pas seulement le poète, le conteur, le romancier à l’œuvre de si haute tenue, mais un homme d’action à l’engagement quotidien, lucide et raisonné, pour sa langue et son pays. Un document capital, et toujours d’actualité, pour la compréhension de l’œuvre de Jean Boudou et l’histoire du mouvement occitan. .

15 Avenue Tarayre Rodez 12000 Aveyron Occitanie ieo.aveyron@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Presentation of the book Jean Boudou Aube d’Occitanie by Jòrdi Blanc

L’événement Descobèrta d’una òbra Rodez a été mis à jour le 2026-01-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)