DÉSERTINES Bea-Ba Paris

DÉSERTINES Vendredi 7 novembre, 17h00 Bea-Ba Paris

Début : 2025-11-07T17:00:00+01:00 – 2025-11-07T18:00:00+01:00

Fin : 2025-11-07T17:00:00+01:00 – 2025-11-07T18:00:00+01:00

Anne, nous invite dans une autofiction questionnant à la fois sa ville où elle grandit : Désertines et son désir d’en partir. En juin 2000, au moment où son avenir peut basculer, elle nous embarque dans une plongée sociologique de cette petite ville rurale de l’Allier.

À quinze ans, elle est en échec scolaire. Ayant redoublé sa troisième, elle attend sa déléguée de classe pour savoir si elle pourra intégrer le lycée général de son choix. Si elle ne passe pas, sa décision est prise : elle part pour Paris ; son sac d’école contient quelques vêtements, sa carte bancaire Tribu de la Caisse d’Épargne et un paquet de gâteau. L’attente marque le début de son histoire qu’elle va nous raconter pas après pas.

Le spectacle est déambulatoire et, d’un lieu à l’autre, les spectateurs sont accompagnés par une écoute musicale et individuelle, ouvrant une réflexion intime sur soi et le monde. Chaque étape ouvre un point de vue sur la ville, sur sa propre existence et sur la société. Comment les chemins de nos vies peuvent basculer par la simple décision d’un conseil de classe ?

Bea-Ba 40 rue des Amandiers 75020 Paris

La P.A.T.T. (Production Artistique de Tout Type) – Muriel Lefebvre art de rue déambulation

Laure Nathan