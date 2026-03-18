Déserts Grande Galerie de l’Evolution Paris 5e Arrondissement

Déserts

Grande Galerie de l’Evolution 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire Paris 5e Arrondissement Paris

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-02 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-02

La nouvelle exposition du Muséum d’Histoire Naturelle à Paris, présentée dans la Grande Galerie de l’Évolution, vous emmène à la découverte des milieux extrêmes de notre planète. Partez pour un voyage fascinant au cœur des déserts.

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Grande Galerie de l’Evolution 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire Paris 5e Arrondissement 75005 Paris Île-de-France

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English : Deserts

The new exhibition at the Natural History Museum in Paris, presented in the Great Gallery of Evolution, takes you on a journey to discover the extreme environments of our planet. Embark on a fascinating voyage to the heart of the deserts.

L’événement Déserts Paris 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-18 par Choose Paris Region