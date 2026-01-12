Déshabillez-moi du champ de coton aux textiles Cinéma Le Foyer Parthenay
Déshabillez-moi du champ de coton aux textiles Cinéma Le Foyer Parthenay mardi 24 mars 2026.
Déshabillez-moi du champ de coton aux textiles
Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-03-24
Début : 2026-03-24
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-24
En moyenne, chaque Français achète 10 kg de vêtements chaque année. Quel est l’impact environnemental et social de nos vêtements ? Comment sont-ils produits et par qui ? Autant de questions auxquelles la conférence tentera de répondre.
Organisé par Université Inter-Ages de Parthenay .
Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30
