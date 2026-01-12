Déshabillez-moi du champ de coton aux textiles Cinéma Le Foyer Parthenay

Déshabillez-moi du champ de coton aux textiles

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

En moyenne, chaque Français achète 10 kg de vêtements chaque année. Quel est l’impact environnemental et social de nos vêtements ? Comment sont-ils produits et par qui ? Autant de questions auxquelles la conférence tentera de répondre.

Organisé par Université Inter-Ages de Parthenay .

Cinéma Le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Déshabillez-moi du champ de coton aux textiles

L’événement Déshabillez-moi du champ de coton aux textiles Parthenay a été mis à jour le 2026-01-11 par CC Parthenay Gâtine