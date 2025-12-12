Déshydratés Place François Ledoux Savenay

Déshydratés

Place François Ledoux 35 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-04-15 11:00:00

fin : 2026-04-15 11:40:00

Date(s) :

2026-04-15

Rendez-vous Palce Ledoux à Savenay pour profiter de ce spectacle déjanté en plein-air !

Une équipe de natation synchronisée soucieuse de son empreinte carbone, reconvertie dans la nage en milieu aride, vous propose ses nouvelles chorégraphies pleines de grâce et d’harmonie. Venez encourager les vainqueurs du trophée de la mer de sable 2021, ces athlètes déshydratés ont soif de vous faire découvrir leur discipline !

La Compagnie Le Cercle Karré a été créée au sein de l’Esat de Blain en 2015. Sous la direction artistique de Fabrice Éveno, cette troupe met en scène des comédiens en situation de handicap et des comédiens associés.

Tout public, gratuit sans réservation. .

Place François Ledoux 35 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique

