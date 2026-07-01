DESI-JASPE, DESI-JASPE,

Informations pratiques

DESI-JASPE 18 – 20 septembre DESI-JASPE Guadeloupe

atelier payant : adulte 40 euros par personne, enfant 35 euros par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T21:45:00+02:00

Artisane lapidaire hors pair, Véronique TONTON a fondé l’entreprise DESI-JASPE en février 2013. Après avoir fait ses armes dans l’atelier de la commune, elle vous ouvre depuis novembre 2015 les portes de sa propre boutique-écrin, tout en façonnant ses merveilles directement depuis son atelier à la maison.

Entrer chez Dési-Jaspe, c’est s’offrir un voyage géologique et esthétique unique. Véronique sublime les trésors cachés de l’île :

Les gisements magmatiques locaux : Le jaspe flamboyant et le quartz étincelant.

Les trésors marins : La nacre délicate des coquillages locaux, le lambi et le burgot.

L’élégance du métal : Des créations mariées avec de l’argent et des métaux précieux.

DESI-JASPE SOUFFLEUR, 97127 LA DESIRADE. 97127 Guadeloupe Guadeloupe +590.690.68.82.81 [{« type »: « phone », « value »: « 0690.68.82.81 »}, {« type »: « email », « value »: « tempretra@gmail.com »}] Connaissez-vous le secret le plus précieux de l’île de la Désirade ? Il est gravé dans la roche, vieux de plus de 100 millions d’années, et bat au rythme du talent d’une femme passionnée : Véronique TONTON.

DESI-JASPE : une création unique

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