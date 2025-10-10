Design des territoires Campus art Méditerranée Marseille 2e Arrondissement

Du 11/10 au 08/11/2025 tous les jours de 14h à 17h. Campus art Méditerranée 20 rue Saint-Antoine Marseille 2e Arrondissement

Les étudiant·es de l’école proposent ici une exposition autour des pratiques de design liées aux matériaux, aux territoires et aux ressources. Esquisses, ateliers et expérimentations issus de workshops, recherches et projets menés en milieux sensibles. Une esquisse des enjeux du design en lien avec les territoires, les matériaux et les ressources.



Le workshop Cuir, robots et embossage , mené en soutien aux abattoirs paysans de Guillestre avec les étudiant·es des Beaux-Arts de Marseille, a réuni AATB, Nathalie Dewez, Sybille Berger, Agnès Martel, Émile Mold et Lucie Ponard.



Dans sa continuité, Expérimentations VEJA a été mené à partir de chutes de production de baskets, en lien avec l’ouverture d’un pop-up store à la Friche.



Blanche Coquerel et Stella Gercara proposent une scénographie participative qui explore récits, identités et archives à travers des ateliers de tissage et textile ouverts au public.



Enfin, l’atelier Espaces[&]Publics partage des projets conçus pour le Parc national des Calanques dans une approche sensible de l’aménagement, entre observation, ménagement et désapprentissage. .

Campus art Méditerranée 20 rue Saint-Antoine Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 82 83 10

English :

The school’s students are presenting an exhibition focusing on design practices related to materials, territories and resources.

German :

Die Studierenden der Schule präsentieren hier eine Ausstellung rund um Designpraktiken, die mit Materialien, Territorien und Ressourcen verbunden sind.

Italiano :

Gli studenti della scuola stanno allestendo una mostra incentrata sulle pratiche di progettazione legate ai materiali, ai territori e alle risorse.

Espanol :

Los alumnos de la escuela organizan una exposición centrada en prácticas de diseño relacionadas con materiales, territorios y recursos.

