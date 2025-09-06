Design Disco Club Lafayette Anticipations Paris

Inspiré par l’énergie libre et vibrante du mouvement disco, DESIGN DISCO CLUB célèbre le design comme un espace d’émotions, de partage et de liberté. DESIGN DISCO CLUB est un manifeste de la jeune création à l’heure où nos systèmes cherchent un second souffle. Le disco offre un cadre propice pour repenser la relation entre les cadences industrielles et humaines.

En réunissant les travaux d’une quarantaine de créateur·ices émergent·es, le projet s’intéresse à notre rapport au temps : ce temps qui conditionne nos rythmes de production, nos choix esthétiques, nos engagements. Qu’ils soient industriels, uniques ou en série, les objets présentés sont les témoins d’une création actuelle, multiple et engagée, mise en scène dans une scénographie signée Paf atelier.

Parmi les artistes, penseur·euses et créateur·ices qui donnent vie à ce club d’un nouveau genre, on retrouve Adrianus Kundert · Alain Gilles – Glass Variations · Bureau, Daniel Zamarbide · Camille Viallet et Théo Leclercq · Dirk van der Kooij · Döppel Studio · Exercice – Glass Variations · Fabien Cappello · François Azambourg · Frederic Pellenq · Garnier Pingree design – Petite Friture · Gaspard Fleury-Dugy · Gobezzia · Groovido · Grégory Lacoua · Haus Otto · Julien Carretero et Ateliers Delacroix · Kwangho Lee – Lambert&Fils · Laurids Galée · Maria Jeglinska-Adamczewska · Odd Matter · Only Only Studio · Marie et Alexandre – Petite Friture · Pierre Charrié · Quentin Vuong · Samy Rio · sashaxsasha · Soft Baroque · Stéven Coëffic · Studio Élémentaire · Studio Douze Degrés · Studio GGSV · Studio poirier bailay · Studio Sho Ota · Uchronia · Xavier Brisoux – Glass Variations

Pour l’occasion, DESIGN DISCO CLUB accueille plusieurs maisons et créateur·rices exceptionnel·les, parmi lesquels Marine Serre, la maison Dior, Jean Paul Gaultier, Marie-Ève Lecavalier et la maison Mugler, qui présentent chacun·e une sélection de pièces emblématiques.

Cette exposition s’accompagne d’un programme de rencontres imaginé par Christopher Dessus avec Isabelle Moisy-Cobti et le Fonds de Dotation Quartus, autour de trois grandes thématiques : l’architecture, le design et la mode.

Ici, le « club » se transforme en une invitation à collectivement penser à la création de demain.

Du samedi 06 septembre 2025 au vendredi 12 septembre 2025 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/exposition/design-disco-club +33157406417 contact@lafayetteanticipations.com