Design et santé mentale Agora de la Santé Paris

Cet évènement propose d’explorer les relations entre design et santé mentale à travers plusieurs formats.

La designer-chercheuse Sophie Larger ouvrira la matinée avec une expérience sensorielle collective, suivie de la présentation de son travail autour de l’apaisement en milieu psychiatrique. Une installation in situ, conçue pour l’Agora de la santé dans le cadre du Mois de la Santé Mentale, sera également à découvrir.

Le Lab-ah, laboratoire de design hospitalier du GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences, prendra ensuite la parole. À travers des projets menés directement dans les services de soins, ses équipes imaginent de nouvelles formes d’accueil et de mieux-être pour les patients, leurs proches et les professionnels.

La matinée se poursuivra avec l’intervention du Dre Emma Vilarem, experte en neurosciences et cofondatrice de Scity, agence spécialisée dans l’application de la recherche en sciences cognitives aux projets urbains.

Enfin, une table ronde viendra clôturer la rencontre en réunissant des professionnels du soin, du design, de la culture et de l’entraide entre pairs, pour échanger autour d’une question essentielle : dans quelle mesure le design peut-il devenir un véritable outil au service du soin et du lien social ?

Le design, un outil au service du soin et de la relation sociale ?

Le jeudi 02 avril 2026

de 09h30 à 12h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-02T12:30:00+02:00

fin : 2026-04-02T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-02T09:30:00+02:00_2026-04-02T12:30:00+02:00

Agora de la Santé 4 rue Boucry 75018 Paris

https://www.paris.fr/pages/paris-inaugure-l-agora-de-la-sante-un-nouvel-espace-pour-penser-et-agir-sur-la-sante-publique-31708



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