Désinformation et démocratie : Décrypter, comprendre, agir, Cosmopolis, Nantes

Désinformation et démocratie : Décrypter, comprendre, agir Samedi 23 mai, 16h00 Cosmopolis Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Avec Emmanuel Lebrun-Damiens – Directeur de la communication et de la presse au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Julien Giry – Docteur en sciences politiques à l’Université de Tours, Karine Daniel – Sénatrice, Présidente de la Fédération française des Maisons de l’Europe et de la Maison de l’Europe de Nantes

Cette rencontre proposera un éclairage croisé pour mieux comprendre les mécanismes de la désinformation, les ressorts de la manipulation de l’information, et les interférences avec le débat public. Le rôle des institutions publiques et de l’Europe dans la protection de nos démocraties sera au cœur des échanges.

Evénement proposé par la Maison de l’Europe en partenariat avec le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/

Table ronde proposée dans le cadre de la Fête de l’Europe 2026 et du projet Check ton info !