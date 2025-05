Désinformation et guerres les mécaniques du mensonge – La Ruche Marseille 1er Arrondissement, 17 juin 2025 19:00, Marseille 1er Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Désinformation et guerres les mécaniques du mensonge Mardi 17 juin 2025 de 19h à 22h30. La Ruche 28 Bd National Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Premier épisode de la série « Esprits critiques ».

Venez participer à la première édition de notre série ESPRITS CRITIQUES lors de laquelle nous chercherons à comprendre comment la manipulation de l’information façonne notre compréhension des conflits contemporains. À travers les exemples de la Syrie, de l’Ukraine et de la Palestine, nous découvrirons les stratégies médiatiques et politiques à l’œuvre dans la fabrication du récit de guerre.



Rejoignez-nous le mardi 17 juin, à la Ruche pour cette conférence “Désinformation et guerres les mécaniques du mensonge”



Places limitées ! Inscription à unpretexte.marseille@gmail.com en précisant la date de l’événement et le nombre d’inscriptions.



Nous proposons un buffet de 19h à 20h afin de se rencontrer, discuter et boire un verre avant le début de la conférence à 20h jusqu’à 22h30.



Les intervenants.es de la soirée



Gisela Cardoso Teixeira AMU, IMSIC La désinformation dans l’ère numérique le cas des guerres en Syrie et en Ukraine



Coline Charbonnier 15-38 Méditerranée Désinformation, le cas de la Palestine, hier et aujourd’hui



Aude Signoles AMU, Mesopolhis Désinformation lors du conflit Israelo-Palestinien



D’autres intervenants.es à venir



Il n’y a plus qu’à vous trouver Un Prétexte pour nous rejoindre ! .

La Ruche 28 Bd National

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 08 42 28 unpretexte.marseille@gmail.com

