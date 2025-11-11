Désintox Art Scène Théâtre Pau

Désintox

Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

2026-03-06

2026-03-06

2026-03-06

Drame Durée 45 mn A partir de 12 ans

A l’occasion de ses 16 ans de sa fille, Eva emmène Maya passer le week-end dans leur maison de vacances, isolée à la campagne.

Autour d’un simple canapé, de cris, de larmes et de fous rires, les deux personnages dévoilent leur complicité ainsi que les problèmes de communication et de compréhension qui peuvent surgir entre une mère et sa fille.

C’est l’occasion pour Maya de se confier sur son harcèlement, sur l’incompréhension de ses parents, sur ses relations amicales et sur les questions que toutes jeunes adolescentes se posent.

A la fois douce et prenante, cette pièce est un cri du cœur de la souffrance et des dégâts de l’utilisation malsaine des réseaux sociaux par les adolescents. .

Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques

