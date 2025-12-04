Désinvoltes ! Rencontre et performances Librairie L’Escapade Oloron-Sainte-Marie

Désinvoltes ! Rencontre et performances

Librairie L’Escapade 6 Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Elle est venue pour l’ouverture de Poésie dans les chais en septembre, Méluzine revient à la librairie avec ses 3 comparses Zoé Guillot, Amandine Monin et Fanny Pierot. Ensemble elles ont commis le recueil Désinvoltes publié par la maison d’éditions billéroise La maison des éditions . Un recueil vif de texte à vif écrits pour être dits, par 4 autrices rompues à l’exercice des lectures en public et des scènes slam. Vibrants, étonnants, impertinents, sensibles, intrépides, introspectifs, explosifs, souvent drôles, toujours généreux, ces textes se retrouvent pour la première fois imprimés; une véritable aventure collective et une manifestation sincère de l’amitié qui unit ces filles. Durant la soirée, elles vous feront entendre des extraits poèmes discrets, poésie sensible, explosive, fables, slam ! Il y en aura pour tous les goûts.

Sur réservation par mail. .

Librairie L’Escapade 6 Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 40 30 librairie.escapade@gmail.com

