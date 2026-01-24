Désir, amour et sensualité dans l’art Ecole primaire Sainte-Marie Secondigny
Désir, amour et sensualité dans l’art Ecole primaire Sainte-Marie Secondigny jeudi 12 février 2026.
Désir, amour et sensualité dans l’art
Ecole primaire Sainte-Marie 9 Impasse des Jardins Secondigny Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Impressionnisme à la française
Nouveau cours d’Histoire de l’Art accessible dès 8 ans !
Manet, Monet, Renoir ou Mary Cassatt bouleversent la peinture du XIXe siècle.
La lumière, la couleur et la vie moderne deviennent les véritables sujets du tableau, une totale rupture avec les règles de l’Art qui
précèdent l’arrivée de la photographie et du tube de peinture ! .
Ecole primaire Sainte-Marie 9 Impasse des Jardins Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine paloma.moin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Désir, amour et sensualité dans l’art
L’événement Désir, amour et sensualité dans l’art Secondigny a été mis à jour le 2026-01-21 par CC Parthenay Gâtine