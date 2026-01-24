Désir, amour et sensualité dans l’art Ecole primaire Sainte-Marie Secondigny

Désir, amour et sensualité dans l’art

Impressionnisme à la française

Nouveau cours d’Histoire de l’Art accessible dès 8 ans !

Manet, Monet, Renoir ou Mary Cassatt bouleversent la peinture du XIXe siècle.

La lumière, la couleur et la vie moderne deviennent les véritables sujets du tableau, une totale rupture avec les règles de l’Art qui

précèdent l’arrivée de la photographie et du tube de peinture ! .

Ecole primaire Sainte-Marie 9 Impasse des Jardins Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine paloma.moin@gmail.com

