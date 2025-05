Désir Dédale – Couvent Levat Marseille 3e Arrondissement, 2 juillet 2025 20:30, Marseille 3e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Désir Dédale Mercredi 2 juillet 2025 à 20h30. Couvent Levat 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-02 20:30:00

fin : 2025-07-02

2025-07-02

Sortie de résidence de Louise Desmullier.

Louise Desmullier, membre de la compagnie Hesperos, s’engage dans une résidence dans le but de poursuivre son projet d’écriture multidisciplinaire intitulé Désir Dédale.







Inspiré par de récits intimes, de réflexions philosophiques et psychanalytiques, et mêlant théâtre, écriture et scénographie, Désir Dédale explore la corrélation entre nos désirs et la notion de dédale labyrinthique. Le projet mettra en scène par une déambulation le dédale physique et intellectuel de nos désirs, explorant l’espace, les échelles et les interactions.









Après une première étape au Couvent en novembre 2024, elle poursuivra ses recherches au Théâtre des Bernardines en juin 2025, avant de retrouver Le Couvent du 23 juin au 2 juillet.







Rendez-vous public à 20h30, début à 21h.

Déambulation de 30 minutes. .

Couvent Levat 52 rue Levat

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

